العمليات المشتركة لـ / نينا / : مهام التحالف الدولي تختلف عن مهام الناتو في العراق

2021/02/20 | 09:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكدت قيادة العمليات المشتركة :" ان مهام التحالف الدولي تختلف عن مهام حلف الناتو في العراق.وقال الناطق باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ :" ان التحالف الدولي ضد داعش مستمر بدعم القوات المسلحة العراقية من خلال ضرب مواقع داعش بالطيران ، وتقديم المعلومات الاستخبارية وايضا تقديم الدعم اللوجستي والمعدات الى القوات العراقية ، فيما تقتصر مهام قوات حلف الناتو في العراق على تدريب وتأهيل افراد القوات المسلحة العراقية ، وهي قوات للتدريب وليست للقتال" ./ انتهى9

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