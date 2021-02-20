مقتل ما يسمى بـ'والي الطارمية والمفتي الشرعي' لداعش شمالي بغداد

2021/02/20 | 09:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي، اليوم السبت، مقتل ما يسمى بـ"والي الطارمية والمفتي الشرعي" في كمين محكم شمال بغداد.

وقالت هيئة الحشد في بيان تلقته السومرية نيوز، ان "قوة من فوج الطارمية التابع للحشد اشتبكت مع مجموعة من داعش، أسفر الاشتباك عن قتل ثلاثة دواعش، كما استشهد ثلاثة من مقاتلي الفوج وأصيب اثنان آخران".

واضاف انه "ما زالت الاشتباكات مستمرة".

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