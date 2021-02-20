الاحتياجات الإنسانية في سوريا تتزايد.. 60 بالمئة من السكان يعانون انعدام الأمن الغذائي

2021/02/20 | 09:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الأمم المتحدة إن الاحتياجات الإنسانية في سوريا تزداد بعد مرور عشر سنوات على الحرب، وأرجعت ذلك إلى عدة عوامل منها الصراع المسلح وتدهور الاقتصاد وجائحة كورونا.

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