2021/02/20 | 09:52 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص #عاجل: مقتل والي الطارمية والمفتي الشرعي لداعش في كمين شمال بغداد عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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