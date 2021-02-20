مقتل والي الطارمية والمفتي الشرعي لداعش شمال بغداد

2021/02/20 | 10:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت قيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي، اليوم السبت، مقتل ما يسمى بـ”والي الطارمية والمفتي الشرعي” في كمين محكم شمال بغداد.

وقالت هيئة الحشد في بيان ان “قوة من فوج الطارمية التابع للحشد اشتبكت مع مجموعة من داعش، أسفر الاشتباك عن قتل ثلاثة دواعش، كما استشهد ثلاثة من مقاتلي الفوج وأصيب اثنان آخران”.

واضافت انه “ما زالت الاشتباكات مستمرة”.

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