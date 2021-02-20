الحكيم يزور ضريح فقيد الامة

2021/02/20 | 10:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

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اقامة مراسم تشييع المناضل شهاب وهاب في النرويج

اقيمت اليوم الجمعة مراسيم تشييع الدكتور شهال وهاب في مقبرة الفاسيت في مملكة النرويج.

وجرت المراسم بحضور عائلة الفقيد واصدقائه وممثل...

وفاة المناضل شهاب وهاب في النرويج الهجرة تعبّر عن قلقها ازاء اوضاع اللاجئين العراقيين في الاردن

الشاعرة برشنك الصالحي: الصدق معيار للناجحين

برشنك أسعد عبد السلام الصالحي شاعرة وكتابة كوردية من مدينة كركوك، حاصلة على شهادة بكالوريوس اداب فلسفة، بدأت بكتابة الشعر بعد أن وجدت نفسها بين طيات هذا الجنس الأدبي، تكتب الاشعار والكتابات النثرية...

رئيس نادي غاز الشمال: نسعى للارتقاء بفرقنا الرياضية منى منصور: العبرة بالعمل الجيد فهو الذي يفرض نفسه

جمانة الغلاي تكشف لـPUKmedia خطوات المفوضية لانتخابات العراق

تتواصل جهود المفوضية المستقلة للانتخابات للايفاء بالتزامتها واجراء الانتخابات بموعده المحدد في تشرين الاول المقبل، فيما اكدت جمانة الغلاي المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات...

مفاوضات اللحظات الاخيرة بالتوافق بين اربيل وبغداد عارف حيتو: لدينا خطط لتقليل نسبة البطالة في اقليم كوردستان

كاريكاتیر

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