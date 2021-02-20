2021/02/20 | 10:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الحشد الشعبي تمكن قواتها من قتل ما يسمى والي الطارمية في تنظيم داعش الارهابي في كمين محكم شمال العاصمة الاتحادية بغداد.

وجاء في بيان للهيئة يوم السبت، ان "قوة من فوج الطارمية التابع للحشد اشتبكت مع مجموعة من داعش، أسفر الاشتباك عن قتل ثلاثة دواعش، كما استشهد ثلاثة من مقاتلي الفوج وأصيب اثنان آخران"، مؤكدة استمرار الاشتباكات حتى لحظة صدور البيان.

PUKmedia

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد... مقتل مسؤول لداعش ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد... مقتل مسؤول لداعش ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).