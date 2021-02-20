مقتل وإصابة 5 من الحشد في عملية أطاحت بـ 'والي الطارمية' لداعش

2021/02/20 | 10:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت قيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي، السبت، عن مقتل ما يسمى بـ"والي الطارمية والمفتي الشرعي" لدى تنظيم داعش في كمين محكم شمال بغداد، في عملية أسفرت أيضا عن مقتل وإصابة 5 من الحشد.

وذكرت مديرية إعلام هيئة الحشد، في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه اليوم، 20 شباط 2021، ان "قوة من فوج الطارمية التابع للحشد مع مجموعة من داعش، وأسفر الاشتباك عن قتل ثلاثة دواعش، كما استشهد ثلاثة من مقاتلي الفوج وأصيب اثنان آخران، وما زالت الاشتباكات مستمرة".

وأضاف البيان أن " القوة تمكنت من قتل ما يسمى (والي الطارمية والمفتي الشرعي) لداعش".

وكان مقاتل من اللواء 47 بالحشد الشعبي قد قتل مساء أمس الجمعة، فيما أصيب اثنان آخران، جراء انفجار عبوة ناسفة في جرف النصر شمال بابل.

ووقع الانفجار في وقت متأخر من ليلة امس، اثناء مرور دورية للحشد في منطقة اصنيديج، حيث نفذت قوة من الحشد عملية عقب الانفجار بحثا عن المنفذين.

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