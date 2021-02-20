غدا.. وزير التخطيط يزور القاهرة لاستكمال مباحثات اللجنة العراقية المصرية

2021/02/20 | 10:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

يصلُ إلى العاصمة المصرية القاهرة، يومَ غدٍ الأحد، وزير التخطيط، رئيس اللجنة العراقيَّة المصريَّة العليا عن الجانب العراقي، خالد البتال، لاستكمال المباحثات الخاصَّة باللجنة.

وسيجري البتال عدداً من اللقاءات مع المسؤولين عن الجانب المصري.

وكانت اللجنة الفنيَّة المنبثقة من اللجنة العليا قد زارت بغداد مؤخراً وأجرت عدة لقاءات مع نظيرتها اللجنة العراقيَّة وتم التوصل الى عدة اتفاقيات بين البلدين.

كما زار وزير الخارجيَّة فؤاد حسين القاهرة مؤخراً وعقد لقاءً مع نظيره المصري سامح شكري وبحثا ما توصلت إليه اللجنة والعلاقات الثنائيَّة بين البلدين.



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