الحشد الشعبي يعلن مقتل ما يسمى والي الطارمية بكمين شمال بغداد

2021/02/20 | 10:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أعلن الحشد الشعبي، اليوم السبت، مقتل ما يسمى والي الطارمية بكمين شمال بغداد.

وذكر بيان لاعلام الحشد تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "قيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي، اليوم السبت، اعلنت عن مقتل ما يسمى والي الطارمية والمفتي الشرعي داعش الارهابي في كمين محكم شمال بغداد".

واشار البيان الى ان " قوة من فوج الطارمية التابع للحشد اشتبكت مع مجموعة من العناصر الارهابية التابعة لداعش ما أسفر عن قتل ثلاثة ارهابيين واستشهد ثلاثة من مقاتلي الفوج وأصيب اثنان آخران"، لافتا الى ان الاشتباكات لا تزال مستمرة".

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