2021/02/20 | 10:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين، علي عباس جهاكير، اليوم السبت (20 شباط 2021)، ان وزارته وجهت دوائر الفروع بتذليل العقبات وتقليص الروتين بخصوص العوائل العائدة من النزوح.

وذكر عباس جهاكير، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، وجهت دوائر الفروع بتذليل العقبات وتقليص الروتين بخصوص العوائل العائدة من النزوح واعتماد تأييد إدارة المخيمات لاثبات نزوحها لضمان حقوقه".

واوضح "كما سيتم اعتماد قاعدة البيانات الصادرة والمصدق عليها من ادارة المخيمات"، مشيرا الى ان "هذا التصديق يعد وثيقة تثبت حالة سكن النازح داخل المخيم في فترة النزوح سيما الذين سكنوا المخيمات اثناء عمليات تحرير المناطق التي كانت تسيطر عليها عصابات داعش الارهابية".

واضاف جهاكير ان "التصديق سيشمل عددا كبيرا من الاسر العائدة خاصة من مخيمات جنوب الموصل والسلامية وكل مخيمات الاقليم، فضلا عن المخيمات في وسط البلاد والفرات الاوسط".

وتابع "هذا الاجراء سيساهم بشكل كبير في توثيق حالة العودة للعوائل التي عادت الى مناطقها الاصلية"، داعيا العوائل الراغبة بالعودة الى ان "تتواصل مباشرة مع مسؤولي فروع الوزارة حصرا لتسهيل اجراءات عودتهم الى مناطق سكناهم الاصلية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيه جديد من الهجرة بخصوص إثبات النزوح للأسر العائدة إلى مناطقها الأصلية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيه جديد من الهجرة بخصوص إثبات النزوح للأسر العائدة إلى مناطقها الأصلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).