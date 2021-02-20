أمريكا.. مقتل شخصين بتحطم طائرة عسكرية جنوب شرق البلاد

2021/02/20 | 10:15 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت وكالة الطوارئ في ولاية ألاباما بجنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية، تحطم طائرة عسكرية في جنوب شرق البلاد، أسفر عن مصرع شخصين.

وأفادت قناة "فوكس نيوز"، نقلا عن بيان صادر عن وكالة الطوارئ المحلية، أن "طائرة عسكرية من نوع T-38 ذات مقعدين قد تحطمت".

ولم يتطرق البيان إلى سبب الحادث، الذي تسبب بمصرع شخصين أمريكيين.

وتحدث الكثير من الحوادث في الطائرات الأمريكية الصغيرة بالولايات المتحدة، نتيجة اصطدام بعضها بجبال، أو حدوث عطل مفاجئ فيها.

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