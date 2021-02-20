بعملية استخبارية.. إحباط ’’مخطط إرهابي’’ وقتل انتحاري وممول لعناصر داعش في ديالى

2021/02/20 | 10:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، إحباط ’’مخطط إرهابي’’ وقتل انتحاري وممول لعناصر داعش في ديالى.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "باشراف وكيل وزارة الداخلية للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وبقيادة العميد علي السوداني مدير استخبارات ديالى تم تنفيذ عملية نوعية لضرب مضافات د١عش الارهابية في منطقه زور خانقين حيث تم محاصرة انتحاري يرتدي حزام ناسف وقتله والقاء القبض على ثلاثة ارهابيين".

وأضافت، أن "الإرهابيين كانوا يخططون للقيام بعمليات اجرامية ضد المواطنين والقوات الامنية احدهم الممول الرئيسي لعصابات د١١عش في منطقة باهيزه وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وايداعهم التوقيف لعرضهم على القضاء تمهيدا لمحاكمتهم".

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