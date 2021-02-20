تحطم طائرة عسكرية أمريكية جنوب شرق البلاد ومقتل شخصين

2021/02/20 | 10:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلنت وكالة الطوارئ في ولاية ألاباما بجنوب شرق الولايات المتحدة، عن تحطم طائرة عسكرية ومصرع شخصين.وأفادت قناة "فوكس نيوز"، نقلا عن بيان صادر عن وكالة الطوارئ المحلية، أن طائرة عسكرية من نوع "T-38" ذات مقعدين قد تحطمت، دون أن تذكر سبب الحادث./انتهى9

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