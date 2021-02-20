مقتل 5 انتحاريين ضمنهم الإداري العام بداعش شمالي بغداد

2021/02/20 | 10:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمقتل 5 انتحاريين ضمنهم الإداري العام بداعش الارهابي في الطارمية بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "الفرقة السادسة وبأشراف قائد الفرقة اللواء الركن سعد محسن عريبي تمكنت من قتل 5 انتحاريين في الطارمية بالعاصمة بغداد".واضاف انه "من بين الانتحاريين الإداري العام بداعش الارهابي "شكر ساهي".

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