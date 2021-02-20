اجتماع بين التطبيعية والعمليات المشتركة لتسهيل مهمة اندية ممتاز الكرة

2021/02/20 | 10:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

عقدت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، اجتماعاً مع قيادة العمليات المشتركة من اجل تسهيل مهمة تنقل فرق دوري الكرة الممتاز.

وقال عضو الهيئة التطبيعية طه عبد حلاته في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الهيئة التطبيعية تواجدت في ساعات متأخرة من ليلة امس في مقر قيادة العمليات المشتركة”.

واوضح ان “التطبيعية والمشتركة اجتمعا بشان تسهيل مهمة تنقل اندية الدوري الممتاز تحضيراً لمباريات دوري الكرة الممتاز”، مشيراً غلى ان “المشتركة وجهت بالفعل بتسهيل مهمة اللاعبين والاندية بالتنقل”.

يذكر ان اللجنة العليا للصحة والسلامة، قررت فرض حظر التجوال لمدة اسبوعين لمواجهة جائحة كورونا.



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