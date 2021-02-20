خارطة مليئة بتقلبات الطقس في العراق: لاتكاد منطقة تنجو من الامطار والثلوج

2021/02/20 | 10:23 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت المؤشرات الجوية عن منخفضين جويين يتلاعبان باجواء العراق في نصفيه الشمالي والجنوبي، حيث تشهد المناطق الشمالية والغربية وبعض من الوسطى امطارا وثلوجا تتسم بالغزارة احيانًا.

وقال المتنبئ الجوي علي الموسوي في إيضاح ورد لـ”يس عراق” إن “المنخفض العلوي الشبه القطبي لا يزال يؤثر على البلاد، والذي يكون تأثيره مباشراً على مناطق شمال وغرب البلاد وتأثير ثانوي على شمال المنطقة الوسطى بينما يكون تأثيره ضعيف على باقي مناطق البلاد تزامناً مع نشاط ضعيف لاستجابة سطحية للمنخفض الجوي السطحي المتوسطي مسبباً حدوث اضطرابات جوية تؤثر على مناطق شمال وغرب البلاد وشمال المنطقة الوسطى في حين تتأثر باقي مناطق وسط وجنوب وشرق البلاد بتأثيرات المرتفع الجوي السطحي الإفريقي”.

وأضاف أن الأجواء في المناطق الشمالية، ستكون غائمة كلياً أما توزيع الأمطار وغزارتها سوف تكون على النحو الآتي:

الموصل: أمطار خفيفة إلى معتدلة الشدة تغزر أحيانا ولكن تكون الأمطار معتدلة إلى غزيرة الشدة في أقصى شمال الموصل بينما تكون خفيفة إلى معتدلة في جنوب غرب وغرب الموصل.

دهوك: أمطار غزيرة الشدة.

اربيل : أمطار خفيفة إلى معتدلة تغزر أحيانا في شرق أربيل.

كركوك: أمطار معتدلة إلى غزيرة الشدة.

السليمانية: أمطار معتدلة الشدة تغزر على شمال وغرب السليمانية.

أما المناطق الغربية فإنها بحسب الراصد الجوي، “بشكل عام غائمة جزئيا وعلى فترات تكون غائمة وعموما خلال ساعات المساء تتحول الأجواء إلى صافية”.

ورجح المتنبئ، أن يشهد مركز الأنبار هطول قطرات إلى زخات خفيفة من المطر وقد تنعدم في بعض مناطقها، بينما متوقع هطول أمطار خفيفة إلى معتدلة في شمال وغرب الأنبار.

وتكون الأجواء في المناطق الوسطى، “بشكل عام صافية الى غائمة جزئيا عدا ديالى وصلاح الدين تكون الأجواء غائمة كلياً وتكون غائمة جزئياً إلى صافية وعلى فترات غائمة في العاصمة بغداد.

كما توقع أن تشهد صلاح الدين هطول أمطار خفيف إلى معتدلة الشدة تغزر على شمال صلاح الدين ولايستبعد هطول قطرات من المطر أو زخات خفيفة متفرقة في أجزاء متباعدة من ديالى والعاصمة بغداد وباقي المناطق الغير مذكورة معدومة بها فرص الأمطار.

وفي المناطق الجنوبية، “تكون الأجواء صافية ومشمسة ومستقرة عدا البصرة تكون غائمة جزئيا وعلى فترات غائم”.

وبشأن درجات الحرارة، أشار الموسوي، إلى إنها “تسجل ارتفاعا طفيفا في وسط وجنوب البلاد، بينما تسجل انخفاضا ملموسا في شمال وغرب البلاد “.

وبين أن “درجات الحرارة العظمى لهذا اليوم في العاصمة بغداد تسجل 18درجة مئوية والأنبار 15 درجة مئوية والموصل 7 درجة مئوية فقط والبصرة 21 درجة مئوية”.

أما حركة الرياح، فإنها ستكون “جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة في وسط وجنوب وشمال البلاد عدا الموصل ومناطق غرب البلاد تكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ايضا وبشكل عام مع ساعات الليل تتوحد لتتحول الى شمالية غربية في اغلب المناطق”.

كما توقع علي الموسوي، “تساقط كثيف للثلوج في السليمانية، ومرتفعات الشمال والمناطق الجبلية وأيضاً متوقع تساقط للثلوج متوسط الكثافة في دهوك وشمال وشرق أربيل في حين متوقع تساقط زخات ثلجية خفيفة في مركز اربيل وشرق وشمال كركوك”.

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