الاستخبارات تحبط مخططا إرهابيا وتقتل انتحاريا وتعتقل ممول داعش في ديالى

2021/02/20 | 10:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم السبت، بإحباط مخطط إرهابي وقتل انتحاري واعتقال ممول داعش في ديالى.وقالت الوكالة في بيان، أنه “باشراف وكيل وزارة الداخلية للأستخبارات والتحقيقات الاتحادية وبقيادة العميد علي السوداني مدير استخبارات ديالى تم تنفيذ عملية نوعية لضرب مضافات داعش الارهابية في منطقه زور خانقين”.وأضافت انه “تم محاصرة انتحاري يرتدي […]

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