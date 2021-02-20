خلال 10 اشهر 6.3 مليار دولار خرجت من العراق إلى ايران..  والمقابل؟

2021/02/20 | 10:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن أمين عام الغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة حميد حسيني، السبت، بلوغ صادرات السلع الايرانية الى العراق، خلال 10 اشهر ما يعادل 6.3 مليار دولار.

وأوضح حسيني في تصريحات نقلتها وسائل اعلام ايرانية، أن “الصادرات شهدت انخفاضا عن الفترة المناظرة السابقة التي سجلت حينئذ 7.5 مليار دولار وذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا”.

وأشار الى أنه “لاتوجد أي مشاكل من ناحية البنى التحتية في التجارة مع العراق ويتم استخدام 18 معبرا حدوديا بهذا الجانب”، مشيراً إلى أن “العراق بدوره يواجه أزمة اقتصادية وايراداته النفطية انخفضت الى 3.5 مليار دولار ( شهريا)”.

وبيّن المسؤول الإيراني، أنّ “الصادرات إلى العراق امتدت من (20 آذار 2020) حتى (20 كانون الثاني 2021)”.

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