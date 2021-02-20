فيديو: غرق سفينة عراقية في البصرة.. وتوضيح من شركة الموانئ

2021/02/20 | 10:34 - المصدر: وكالة ناس

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الساحبة الجمهوريةغرق الساحبة الجمهورية جاء بسبب تهالك بدن الساحبة علمًا انها مشطوبة و خارجة عن الخدمة و تم عرضها للبيع كخردة من قبل الموانئ منذ فترة طويلة مع عدد من الوحدات البحرية القديمة لكن تأخر بيعها بسبب اجراءات البيع القانونيةهذا و تعمل فرق الانقاذ البحري في شركة الموانئ على رفع الساحبة و معالجة سبب الغرق الذي جاء فتحة في البدن الخارجي .

اعلام الموانىء

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