سوريا تواجه أسوأ أزمة غذائية

2021/02/20 | 10:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد 10 سنوات من الحرب الأهلية، تعاني سوريا من أسوأ أزمة جوع حتى الآن، وفقاً لمنظمة “إغاثة جوعى العالم” الألمانية.

وقال منسق المنظمة غير الحكومية في سوريا، كونستانتين ويتشل، إنه “رقم مقلق”، أن يكون 12 مليون شخص ليس لديهم ما يكفي من الطعام ما يقرب من 60% من السكان.

وقد تدهور الوضع الإنساني بشكل عام خلال العام الماضي مع تأثر اللاجئين بشكل خاص.

وقال ويتشل بعد زيارة مدينة بشمالي سوريا: “الوضع في المخيمات مروع”.

وأكد أن “هناك نقصاً في جميع الإمدادات تقريباً في مخيمات اللاجئين وأن درجات حرارة الشتاء والأمطار الغزيرة تؤثر على ظروف الناس بشكل أكبر”.

وقال: “خلال زيارتنا التقينا 30 طفلاً يرتدون فقط سترات وصنادل في درجة حرارة تصل إلى 6 أو 7 درجات مئوية”.

وأضاف ويتشل أن انخفاض الليرة السورية أدى إلى تضاعف أسعار المواد الغذائية 3 أضعاف.

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