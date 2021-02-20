وزيرة الهجرة توجه باعتماد تأييد ادارة المخيمات لإثبات النزوح للأسر العائدة لضمان حقوقهم

2021/02/20 | 10:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جبرو، باعتماد تأييد ادارة المخيمات لإثبات النزوح للأسر العائدة لضمان حقوقهم من اجل تذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه العوائل العائدة من المخيمات خصوصا في الفترة الاخيرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين مدير عام دائرة شؤون الفروع علي عباس جهاكير في بيان ان “وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو وجهت دوائر الفروع بتذليل العقبات وتقليص الروتين بخصوص العوائل العائدة من النزوح وإعتماد تأييد إدارة المخيمات لاثبات نزوحها لضمان حقوقها”.

واوضح انه “سيتم اعتماد قاعدة البيانات الصادرة والمصدق عليها من ادارة المخيمات”، مشيرا الى ان “هذا التصديق يعد وثيقة تثبت حالة سكن النازح داخل المخيم في فترة النزوح سيما الذين سكنوا المخيمات اثناء عمليات تحرير المناطق التي كانت تسيطر عليها عصابات داعش الارهابية”.

واضاف جهاكير ان “التصديق سيشمل عددا كبيرا من الاسر العائدة خاصة من مخيمات جنوب الموصل والسلامية وكل مخيمات الاقليم ، فضلا عن المخيمات في وسط البلاد والفرات الاوسط “، مبيناً ان “هذا الاجراء سيساهم بشكل كبير في توثيق حالة العودة للعوائل التي عادت الى مناطقها الاصلية”، داعيا العوائل الراغبة بالعودة الى ان “تتواصل مباشرة مع مسؤولي فروع الوزارة حصرا لتسهيل اجراءات عودتهم الى مناطق سكناهم الاصلية”.

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