الحكيم: نفتقد الى حكمة ودور الرئيس مام جلال

2021/02/20 | 10:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار السيد عمار الحكيم، اليوم السبت، ضريح فقيد الامة الرئيس مام جلال وكان في استقباله هناك بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي الرئيسين المشتركين للاتحاد الوطني الكوردستاني.

وقال السيد عمار الحكيم خلال تصريح للصحفيين تابعه PUKmedia: نتشرف اليوم بزيارة ضريح فقيد الامة الرئيس مام جلال هذا الزعيم الوطني ونستذكر معا ذكرياته الكبيرة حين وقف لنصرة شعبه وكان همه كل العراق وتعريف مظلومية شعب كوردستان.

واضاف: نحن اليوم نفتقد الى مواقف وحكمة مام جلال طالباني ونحن نواجه تحديات كبيرة، الرئيس مام جلال كان مبدعا في خطواته وله بصمة كبيرة في معالجة المشاكل والتحديات التي كانت تواجه العراق.

واوضح: نتمنى ان يستمر الاخوة في قيادة الاتحاد الوطني في السير على نهج الرئيس مام جلال هذا القائد الكبير ولو كان حاضرا لكان له دور كبير في معالجة جميع المشاكل.

واوضح: عندما نكون في السليمانية فمن الطبيعي ان نجتمع مع شريك اساسي وسنتحدث مع قيادة الاتحاد الوطني حول معالجة المشاكل والتعاون والتنسيق المشترك خاصة اليوم نحن لدينا موضوع الموازنة وسنعمل جاهدين على ان نخرج باتفاق يخدم جميع ابناء الشعب العراقي والايام تمر والموظفين في اقليم كوردستان بدون رواتب وهم اصلا ليسوا طرفا في الخلافات ولا يجب ان يكون المواظف قلقا على راتبه سنعمل معا لخدمة جميع ابنا الشعب العراقي.

PUKmedia خاص

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