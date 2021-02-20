البصرة.. غرق ساحبة بحرية في رصيف ميناء المعقل (فيديو)

2021/02/20 | 10:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد مصدر مطلع، السبت، بتعرض الساحبة البحرية (الجمهورية) التابعة للشركة العامة لموانئ العراق للغرق في رصيف ميناء المعقل في البصرة.

وذكر المصدر في تصريح تابعه NRT عربية، اليوم، 20 شباط 2021، أن "الساحبة البحرية (الجمهورية) التابعة لشركة الموانئ تعرضت للغرق في رصيف ميناء المعقل، دون معرفة معرفة سبب الحادث"، مبينا ان الجهات المعنية تتابع الحادث لمعرفة سبب الغرق.

وتوقع المصدر ان يكون سبب غرق الساحبة البحرية هو تآكل هيكلها.

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