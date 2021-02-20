الحشد ينزل العقاب بوالي الطارمية ومفتيها الشرعي

2021/02/20 | 10:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي العراقي عن وقوع اشتباك عنيف مع والي داعش في الطارمية والمفتي الشرعي للتنظيم الارهابي....

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