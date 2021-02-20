الهجرة تتخذ اجراء يُسهل عودة النازحين

2021/02/20 | 10:42 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قررت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم السبت، اعتماد التأييد الصادر من إدارة المخيمات، لإثبات النزوح للأسر العائدة الى مناطق سكناها.وقالت الوزارة في بيان، “الوزيرة ايفان فائق جبروا وجهت دوائر الفروع بتذليل العقبات وتقليص الروتين بخصوص العوائل العائدة من النزوح واعتماد تأييد إدارة المخيمات لاثبات نزوحها لضمان حقوقها”.وأكدت، “اعتماد قاعدة البيانات الصادرة والمصدق عليها من ادارة المخيمات”، مشيرة إلى أن “هذا التصديق يعد وثيقة تثبت حالة سكن النازح داخل المخيم في فترة النزوح سيما الذين سكنوا المخيمات اثناء عمليات تحرير المناطق التي كانت تسيطر عليها عصابات داعش الارهابية”.وأضافت أن “التصديق سيشمل عددا كبيرا من الاسر العائدة خاصة من […]

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