مرايا - فاتن نور

2021/02/20 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاتن_نور (مكبّرة حظ)كتيّبات متناهية في الصغر تناثرت في الهواء، كانت قد احتوتها كف طفل رث الثياب، دهس في حادث.



قبل أن يلقى حتفه المروّع بدقيقة، كان قد استوقفها، قال أنها أدعية السعد.



أخبرته أن حروف السعد أصغر مما تستطيعه، ستشتري بعضها.



لكنها تريد مكبّرة تدفع له ضعف ثمنها.



غمرته السعادة وهو يعبر إلى المتجر المقابل مزهواً بضربة حظ....(حوائج مودرن)أخذته الحيرة، لم يجمع ما يكفي من المال لتحق ......





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