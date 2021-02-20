أزمة الرأسمالية العالمية ومهام الماركسيين - آلان وودز

2021/02/20 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#آلان_وودز خطاب آلان وودز عن أزمة الرأسمالية العالمية ومهام الماركسيينخلال اجتماع اللجنة التنفيذية للتيار الماركسي الأممي، نهاية شهر يناير، قدم آلان وودز (محرر موقع marxist.com) لمحة عامة عن الأحداث الدرامية التي تتكشف مع بداية عام 2021.



تتسبب أزمة الرأسمالية العالمية في حدوث انفجارات واضطرابات واستقطاب طبقي في جميع البلدان الواحد منها تلو الآخر.ما تزال جائحة كورونا مستمرة في إلحاق البؤس ......





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