الماركسية هي نهج الفلسفة الثورية العلمية والعملية الشاملة - خليل اندراوس

2021/02/20 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خليل_اندراوس الماركسية سلاح الطبقة العاملة، ليس هناك من نضال مظفر بدون فلسفة صادقة والفلسفة الحقيقية، والتي تبقى وتكوّن المعرفة الانسانية عبر التاريخ هي تلك الفلاسفة التي لها صلة بالواقع الانساني والتي تستند، وتستفيد من خلال تطور التجربة الانسانية، والتطور التاريخي للمجتمع والحضارة خلال مئات السنين العابرة وواقع الحياة المعاصر.وهي تلك الفلسفة التي تستند على العلم والثقافة الانسانية ومنطلقة من واقع ......





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