حالتا وفاة بكورونا واكثر من 250 إصابة جديدة في ذي قار

2021/02/20 | 10:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة محافظة ذي قار، اليوم السبت (20 شباط 2021)، بتسجيل ارتفاع بإصابات فيروس كورونا في المحافظة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة محافظة ذي قار سجلت 254 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة خلال الـ 24 ساعة، إضافة إلى 79 حالة شفاء".

ويوم أمس الجمعة، قال المصدر ذاته، إن "الفحوص المختبرية التي أجرتها دائرة صحة محافظة ذي قار، أثبتت إصابة 322 شخصاً بفيروس كورونا خلال يوم واحد".

وأضاف، أن "ذي قار سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية حالة وفاة واحدة ناجمة عن الإصابة بكورونا، وتماثل 82 شخصاً إلى الشفاء".

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