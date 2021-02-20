وكالة الطاقة الذرية تعلن اكتشاف آثار يورانيوم في موقعين بايران

2021/02/20 | 10:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن عثورها على آثار يورانيوم في موقعين إيرانيين فتشتهما العام الماضي بعد شهور من المماطلة.وقال دبلوماسيون :" ان الوكالة تعتزم توبيخ طهران على إخفاقها في شرح سبب العثور على هذه الآثار في الموقعين، الأمر الذي قد يعقد جهود الولايات المتحدة لاحياء الدبلوماسية النووية ".وعُثر على المادة خلال تفتيش مفاجئ للوكالة في موقعين خلال شهري آب وايلول ، بعدما منعت إيران التفتيش لسبعة أشهر.وقال أربعة دبلوماسيين مطلعين على عمل الوكالة لـ"رويترز" إن المادة المكتشفة في تلك العينات هي اليورانيوم.وذكرت الوكالة أنها تشتبه في أن أحد الموقعين استخدم لتحويل اليورانيوم، وهي خطوة تسبق التخصيب، بينما استخدم الآخر لإجراء تجارب تفجير.وقال مسؤول إيراني كبير لوكالة "رويترز": "ليس لدينا ما نخفيه ولذلك سمحنا للمفتشين بزيارة الموقعين".ومن المتوقع أن تصدر الوكالة خلال أيام أيضا تقريرها ربع السنوي عن الأنشطة النووية الإيرانية./انتهى9

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