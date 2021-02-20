بالوثيقة .. العمليات المشتركة توجه باستثناء الاندية المشاركة في الدوري من اجراءات حظر التجوال

2021/02/20 | 10:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اصدرت قيادة العمليات المشتركة تعميما الى جميع القيادات العسكرية والامنية باستثناء الاندية المشاركة في الدوري العراقي الممتاز ، من اجراءات حظر التجوال الشامل والجزئي بحسب قرار مجلس الوزراء ، والسماح لها بالتدريبات وخوض المباريات والتنقل بسهولة ، بعد ابراز الهويات الخاصة باللاعبين والمدربين والاداريين لتلك الاندية الى نقاط التفتيش./انتهى9

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