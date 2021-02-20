2021/02/20 | 10:51 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم السبت، عن تسجيل ثالث لقاح مضاد لفيروس كورونا تحت اسم “كوفيفاك”.وأكد موراشكو في تصريح صحفي، أن التجارب السريرية على لقاح “كوفيفاك” أثبتت نجاعته وسلامة استخدامه ضد فيروس كورونا.بدوره قال مركز “تشوماكوف” العلمي الروسي لتطوير العقاقير المناعية الحيوية، إنه من المقرر أن تنطلق تجارب لقاح “كوفيفاك” على الأطفال وكبار السن في شهر أبريل المقبل.ويعد لقاح “كوفيفاك” الثالث من نوعه الذي أنتجته مراكز روسية.وسجلت روسيا أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا يوم في 11 أغسطس العام الماضي، وهو لقاح “سبوتنيك v”.وفي أكتوبر الماضي تم تسجيل “Epivakkorona”- ثاني لقاح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا تسجل لقاحا ثالثا مضاد لفيروس كورونا تحت اسم “كوفيفاك” عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تسجل لقاحا ثالثا مضاد لفيروس كورونا تحت اسم “كوفيفاك”) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تسجل لقاحا ثالثا مضاد لفيروس كورونا تحت اسم “كوفيفاك”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).