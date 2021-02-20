القبض على أحد الإرهابيين والعثور على أربعة صواريخ في كركوك ونينوى

2021/02/20 | 10:54 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وزارة الدفاع، اليوم السبت، القبض على أحد الإرهابيين والعثور على أربعة صواريخ مختلفة الأحجام محلية الصنع بمحافظتي كركوك ونينوى.

الوزارة قالت في بيان تلقته السومرية نيوز، انه "تأكيداً لجهودها المتضمنة في ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الإرهابي وخلاياه النائمة، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة وبالتعاون مع فوج استخبارات الفرقة من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في منطقة K1 بمحافظة كركوك، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

وفي سياق آخر، وبمعلومات استخباراتية دقيقة، وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العشرين وبالتعاون مع فصيل استطلاع لواء المشاة ٦٦ من العثور على أربعة صواريخ مختلفة الأحجام محلية الصنع، وقنبرة هاون من عيار ١٢٠ملم، فيما قامت مفارز هندسة الفرقة بتدمير المواد موقعياً تحت السيطرة، وفقا للبيان.

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