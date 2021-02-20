مقتل 5 انتحاريين ضمنهم الإداري العام بداعش شمالي بغداد (صور)

2021/02/20 | 10:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمقتل 5 انتحاريين ضمنهم الإداري العام بداعش الارهابي في الطارمية بالعاصمة بغداد.

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