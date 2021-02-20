اقتراح بإلغاء تجريم حيازة وتعاطي المخدرات

2021/02/20 | 10:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترحت الحكومة النرويجية، أمس الجمعة، إلغاء تجريم حيازة المخدرات واستهلاكها بكميات صغيرة، معتبرة أنه من الواجب التعامل مع متعاطي المخدرات كمرضى لا مجرمين.

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