ائتلاف المالكي: جهات تشوه صورة الحشد من اجل بقاء الأميركان

2021/02/20 | 10:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..انتقد ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، السبت، الاصوات التي تجهل تضحيات الحشد الشعبي وتحاول تشويه صورته، عادا ذلك محاولة من تلك الجهات للإبقاء على القوات الأميركية في العراق.وقال المتحدث باسم الائتلاف النائب بهاء النوري النوري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك جهات خارجية تدفع باتجاه تشويه صورة الحشد الشعبي من اجل بقاء القوات الأمريكية”.وأضاف أن “هذه الأصوات تجهل تضحيات الحشد الشعبي في ساحات المعارك الذي قدم آلاف الشهداء والجرحى”، مشيرا إلى أن “ الحشد الشعبي جزء من المؤسسة العسكرية الدستورية وهي خط أحمر”.ودعا النوري رئاستي مجلس النواب والحكومة الى “ضرورة تجريم الأصوات النشاز التي تتهم الحشد بأي أزمة مفتعلة وكان آخرها حادثة أربيل”.وكان النائب عن تحالف الفتح، محمد البلداوي، اتهم اطرافا سياسية واقليمية بالسعي لانهاء وجود الحشد الشعبي على زجه بأي أزمة مفتعلة من اجل إلغاء قرار البرلمان بشأن سحب القوات الأمريكية.



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