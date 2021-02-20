اليوم.. العراق يواجه الهند في تصفيات آسيا بكرة السلة

2021/02/20 | 11:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداديواجه المنتخب الوطني بكرة السلة، نظيره الهندي اليوم السبت في اطار التصفيات المؤهلة الى كأس آسيا.وقال امين سر الاتحاد العراقي بكرة السلة خالد نجم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “المنتخب الوطني بكرة السلة خاض وحدتين تدريبيتين خلال اليومين الماضيين فور وصوله الى البحرين”.واوضح ان “المنتخب اجرى فحوصات كورونا والحمد لله كانت جميعها سلبية، بالتالي لن يغيب أي لاعب عن مباراة اليوم امام الهند المقرر اقامتها على صالة زين”.يذكر ان المباراة ستقام عند الساعة الرابعة عصراً وستقوم وكالة المعلومة بنشر خبر مفصل بعد نهايتها.



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