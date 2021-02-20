الداخلية تعلن حصيلة المخالفات خلال حظر التجوال

2021/02/20 | 11:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الداخلية، عن حصيلة المخالفات المسجلة خلال حظر التجوال في بغداد والمحافظات.

وقال مديرُ العلاقاتِ والإعلامِ في وزارةِ الداخليةِ اللواءُ سعد معن في تصريح صحفي أن “مديريةَ المرورِ في بغدادَ والمحافظاتِ سَجَّلَتْ ألفاً وثلاثَمئةٍ وتسعاً وعشرينَ مخالفةً خلالَ حظرِ التَجْوال”.

واوضح إن “اجراءاتِ حظرِ التَجْوال اخذتِ الامورَ الخِدميةَ بعينِ الاعتبارِ، حيثُ لا توجدُ مشكلاتٌ في عمليةِ ايصالِ الموادِّ الغذائيةِ الى الاسواقِ والمَحَالّ الغذائيةِ”.

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