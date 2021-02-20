اقليم كوردستان..شفاء 102843 حالة اصابة بكورونا

2021/02/20 | 11:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، عن احدث حصيلة للاصابات بفايروس كورونا في اقليم كوردستان.

وقالت وزارة الصحة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كوردستان وصل الى 107549 حالة اصابة، 37215 في اربيل و31153 في السليمانية، و36078 في دهوك و3103 في حلبجة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 102843 حالة، 35934 في اربيل و29041 في السليمانية و34910 في دهوك و2958 في حلبجة، وعدد حالات الوفاة بلغ 3504 حالة، 928 منها في اربيل و1704 في السليمانية و729 في دهوك، و143 في حلبجة.

وتابع البيان: ان الحالات الباقية الى يبلغ عددها 1202 حالة هي تحت الرعاية الطبية المستمرة، 353 في اربيل و408 في السليمانية و439 في دهوك و2 في حلبجة.

PUKmedia متابعة

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