انفجارات تهز العاصمة الافغانية كابول

2021/02/20 | 11:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مدينة كابول عاصمة افغانستان وقوع 3 انفجارات اليوم السبت، ادت الى مقتل 5 اشخاص.

ونقلت قناة طلوع الافغانية عن شرطة كابول ان العاصمة شهدت صباح اليوم السبت ثلاثة انفجارات قتل فيها خمسة اشخاص واصيب اثنان اخران، مشيرة الى ان الانفجار الأول وقع في حوالي الساعة الثامنة صباحا في طريق دارلامان غربي كابول وأصيب فيه شخصان، مضيفة أن الانفجار استهدف سيارة كورولا.

وقالت الشرطة إن الانفجار الثاني وقع في منطقة كارت إي باروان في منطقة PD4 بكابول في حوالي الساعة 8:15 صباحا وقتل فيه ثلاثة أشخاص من بينهم امرأة.

واما الانفجار الثالث وبحسب الشرطة وقع في منطقة بول الوحدات في منطقة PD3 بكابول في حوالي الساعة 1:20 صباحًا وقتل فيه شخصان.

PUKmedia

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