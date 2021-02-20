ملف الموازنة.. حديث عن انفراج قريب وموعد اقرارها

2021/02/20 | 11:06 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

كشفت اللجنة المالية النيابية، عن التوصل لاتفاق شبه نهائي بشأن حصة الإقليم في موازنة 2021، مت...

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