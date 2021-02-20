الاعرجي يؤكد ان مهمة حلف الناتو استشارية تدريبية ويعمل بموافقة الحكومة العراقية

2021/02/20 | 11:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، ان حلف الناتو يعمل مع العراق بموافقة الحكومة العراقية وبالتنسيق معها.وقال الاعرجي في بيان جاء ضمن تغريدة على تويتر، ان مهمة حلف شمال الأطلسي في العراق استشارية تدريبية وليست قتالية، مضيفا ان العراق … Readmore

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