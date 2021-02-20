السلطة الفلسطينيّة تقول إنّ إسرائيل وافقت على تطعيم 100 ألف عامل فلسطيني

2021/02/20 | 11:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطة الفلسطينيّة أنّ إسرائيل وافقت على تطعيم 100 ألف عامل فلسطيني يعملون في الدولة العبرية التي تُعتبر حملتها الجماعيّة للتلقيح ضدّ فيروس كورونا الأسرع في العالم.وأشارت وزارة الصحّة الفلسطينيّة في بيان إلى انعقاد “اجتماع بين وزارتَي الصحّة الفلسطينيّة … Readmore

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