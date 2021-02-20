2021/02/20 | 11:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 15 دقیقة

233 مشاهدة

كشف أمين عام الغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة حميد حسيني، السبت، عن تسجيل صادرات بأكثر من 6 مليارات دولار إلى العراق خلال 10 أشهر.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن حسيني، قوله في تصريحات اليوم، 20 شباط 2021، أن "الصادرات شهدت انخفاضا عن الفترة المناظرة السابقة التي سجلت حينئذ 7,5 مليار دولار وذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا"، مبينا انه خلال الـ 10 أشهر الماضية تم تسجيل صادرات السلع بـ 6,3 مليار دولار للعراق.

واوضح أنه "لاتوجد أي مشاكل من ناحية البنى التحتية في التجارة مع العراق ويتم استخدام 18 معبرا حدوديا بهذا الجانب"، مشيرا إلى أن "العراق بدوره يواجه أزمة اقتصادية وايراداته النفطية انخفضت الى 3,5 مليار دولار شهريا".

وأكد أن الصادرات إلى العراق امتدت من الفترة (20 آذار 2020) وحتى (20 كانون الثاني الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تعلن حجم صادراتها للعراق خلال 10 أشهر) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تعلن حجم صادراتها للعراق خلال 10 أشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).