2021/02/20 | 11:08 - المصدر: عين العراق

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السبت 20 فبراير 2021 | 11:02 صباحاً

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الجامعة المستنصرية تنظم ندوة افتراضية عن تقنية الواقع المعزز في بناء مستقبل الطب العراقي

نظمت كلية التربية في الجامعة المستنصرية ندوة علمية ، عن مساهمة الواقع المعزز في بناء مستقبل الطب ، بمشاركة عدد من التدريسيين والباحثيين والمتخصصين .

وتهدف الندوة الى استخدام تقنيات الواقع المُعزّز والافتراضي في الطب وذلك في ضوء بيانات رقمية للواقع الحقيقي على شكل ( صور – وسائط – مقاطع فيديو – روابط) .

وتطرقت الندوة التي اقيمت عبر منصة زوم الفيديوية ، الى بيان تقنية واقع المعزز من خلال اجراءها تغيير الجراحة الترميمية مثل جراحة الدماغ بفضل منصّات التشخيص القوية، وإحداث ثورة في علم الأشعة، الى جانب فتح المجال أمام التقنيات الجديدة المستخدمة في الجراحة الترميمية.

وبينت الندوة ، ان تقنية الواقع المعزّز تزوّد الطبيب والجرّاح بمعلومات إضافية حول المريض أثناء إجراء تدخلات طبية، على غرار التصوير المقطعي المحوسب والتصوير بالرنين المغناطيسي، كما يحظى الواقع المعزّز بمكانة مهمة بالنسبة للطلاّب والأساتذة على حد سواء عندما يتعلق الأمر بالتعليم الطبي من خلال استخدام البعد الرابع وتقنية ثلاثي الأبعاد لتصوّر البنية الصعبة في علم التشريح.

واختتمت الندوة ، بضرورة توظيف هذه التقنية في التعليم والتدريب ، سيما ان هذا التطبيق يختصر الوقت.

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