محترف إيفواري يعزز صفوف الحدود

2021/02/20 | 11:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغدادعزز نادي الحدود الرياضي، صفوف فريقه الكروي بمحترف إيفواري.وقال المنسق الاعلامي للنادي زيد الزيدي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “نادي الحدود يواصل تعزيز صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتحسين موقفه في سلم ترتيب الدوري الممتاز”.واوضح ان “إدارة النادي اكملت اجراءات التعاقد بشكل رسمي مع المدافع الايفواري جوزي موهي، حيث سيتواجد في تدريبات الفريق خلال الايام المقبلة استعداداً للمرحلة الثانية من دوري الكرة الممتاز”.يذكر ان موهي سبق وان لعب في صفوف الخريطيات القطري وصحم العماني.



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