2021/02/20 | 11:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 22 دقيقة

الاعلام الامني تعلن تفاصيل العملية الامنية في الطارمية

منذ 44 دقيقة

الداخلية تعلن حصيلة المخالفات خلال حظر التجوال

منذ ساعتين

مقتل والي الطارمية والمفتي الشرعي لداعش شمال بغداد

منذ 15 ساعة

الاعرجي: الناتو يعمل مع العراق ومهمته استشارية تدريبية وليست قتالية

منذ 15 ساعة

الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على الممول الرئيسي لداعش في ديالى

منذ 22 ساعة

النزاهة تضبط تلاعباً بعقارات قيمتها 100 مليار دينارفي البصرة

منذ يومين

الإعدام مرتين بحق إمرأة قتلت طفليها

منذ يومين

إصابة 3 أطفال جراء انفجار قنبلة في لبنان

منذ يومين

توجيهات صارمة تتعلق بمراقبة الاسعار في الاسواق

منذ يومين

النزاهة تضبط متهمين بجباية الأموال خلافاً للقانون في ديالى

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط اكثر من نصف مليون علبة دوائية مهربة في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط اكثر من نصف مليون علبة دوائية مهربة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).