الادباء العراقيون و السريان يؤبنون الشاعر والاديب الفريد سمعان

2021/02/20 | 11:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل شهدت قاعة منظمة كلدو اشور في عنكاوا – اربيل أحتفالية تأبينية للشاعر والاديب والمناضل الفريد سمعان مساء يوم السبت 13 شباط 2021.أفتتحت الامسية التابينية الوقوف دقيقة صمت اكراما لروح الفقيد ولكل شهداء الكلمة الحرة ، ثم قراءة كنيسة عن روح الفقيد قدمها الشماس ريكارد جورج ، كلمة الاتحاد العام …

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