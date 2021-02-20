ماذا كتب السيد الحكيم عند زيارة ضريح فقيد الامة؟

2021/02/20 | 11:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني الافتقاد لفقيد الامة الرئيس مام جلال هذه الايام، مشيدا بالعلاقة التاريخية بين الاتحاد الوطني الكوردستاني وتيار الحكمة الوطني.

جاء ذلك فيما كتبه السيد الحكيم في سجل الزوار عند ضريح فقيد الامة الرئيس مام جلال اليوم السبت، وذلك في اطار زيارة السيد الحكيم الى محافظة السليمانية.

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